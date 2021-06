Stiri pe aceeasi tema

- ​Tabloul feminin de simplu de la Roland Garros și-a mai pierdut o favorita, Karolina Pliskova fiind eliminata de Sloane Stephens, ocupanta locului 59 în ierarhia mondiala.Cap de serie numarul noua la Paris, sportiva din Cehia a cedat în doua seturi, scor 7-5, 6-1, dupa un meci care a…

- ​Turneul de la Roland Garros se apropie cu pași rapizi de fazele superioare, iar tabloul s-a deschis foarte mult pe partea unde se afla jucatoarele noastre: Sorana Cîrstea și Ana Bogdan (ambele calificate în turul al treilea). Conform programului de pe partea inferioara de tablou…

- Sorana Cirstea este in turul trei la Roland Garros. Sportiva a invins-o pe Martina Trevisan (97 WTA). Sorana Cirstea a avut nevoie de doua ore și 37 de minute pentru a o invinge pe Trevisan, scor 6-4, 3-6, 6-4. Sportiva se va duela pentru un loc in optimile Grand Slam-ului cu Daria Kasatkina (37 WTA).…

- Aflata într-un moment bun al carierei, Sorana Cîrstea se dueleaza în turul doi de la Roland Garros cu Martina Trevisan (97 WTA). Tot miercuri, Mihaela Buzarnescu o va întâlni pe Serena Williams. Ramâi pe HotNews.ro pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmpla…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a urcat sapte pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 54. Simona Halep se mentine in continuare pe locul 3 WTA, cu 6.520 de puncte, dupa australianca Ashleigh Barty, care ocupa primul loc in clasament, și dupa japoneza Naomi Osaka, locul 2 WTA. Finalista la Strasbourg,…

- Ana Bogdan (102 WTA) a obținut, duminica, calificarea în turul al doilea de la Roland Garros. Sportiva noastra a bifat un succes categoric, scor 6-1, 6-3, cu Elisabetta Cocciaretto (113 WTA).Meciul a durat o ora și 6 minute. În turul doi, Ana se va duela duela cu învingatoarea…

- Ana Bogdan (102 WTA) a obținut, duminica, calificarea in turul al doilea de la Roland Garros. Sportiva noastra a bifat un succes categoric, scor 6-1, 6-3, cu Elisabetta Cocciaretto (113 WTA). Meciul a durat o ora și 6 minute. In turul doi, Ana se va duela cu invingatoarea partidei dintre Naomi Osaka…

- Romania are din nou cinci reprezentante in TOP 100 WTA, dupa ultima actualizare a clasamentului din 15 martie. Pe langa Simona Halep, Patricia Țig, Sorana Cirstea și Irina Begu, Ana Bogdan a revenit și ea in TOP 100. Topul mondial este condus de catre Ashleigh Barty, detașat, urmata de japoneza Naomi…