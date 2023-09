Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din judetul Arges, angajat in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, testat pozitiv la doua substante psihoactive cu ajutorul aparatului drugtest, nu ar fi consumat de fapt droguri, conform rezultatelor venite in urma expertizarii probelor biologice.

- Un politist din judetul Arges, angajat in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, testat pozitiv la doua substante psihoactive cu ajutorul aparatului drugtest, nu ar fi consumat de fapt droguri, conform rezultatelor venite in urma expertizarii probelor biologice. ‘In completarea buletinului…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor, transmite Agerpres. Incidentul s-a petrecut luni, 18…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost prins in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor.

- Un incident extrem de grav a avut loc in arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea. Doi barbați, care erau reținuți, au incercat sa evadeze și i-au atacat pe polițiștii care ii supravegheau. Potrivit IPJ Vrancea, incidentul a avut loc in noaptea de 7 spre 8 septembrie la Centrul de Reținere…

- Specialiștii Institutului Național de Medicina Legala „Mina Minovici” au finalizat analiza probelor de sange in ceea ce il privește pe Constantin Paun, fostul șef al BCCO București care a accidentat mortal o femeie de 56 de ani, chiar de ziua ei. Potrivit raportului INML șoferul nu a consumat droguri…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, susține, intr-o postare pe Facebook, ca ar fi convins un grup de adolescenți sa toarne traficanți de droguri. „Daca adultii ar sta mai des de vorba cu ei, i-ar intelege mult mai bine! Am vorbit relaxat aseara doua ore si ceva cu adolescenti din Arges. 14-20 de ani.…

- Se circula bara la bara pe Transfagarașan luni la amiaza. S-au format cozi kilometrice de mașini, iar șoferii așteapta zeci de minute in trafic. Blocajele in trafic sunt pe sensul de coborare catre Curtea de Argeș. Coloana de mașini e de aproximativ opt kilometri. Peste 2.000 de șoferi așteapta in…