Stiri pe aceeasi tema

- Nu e un secret ca telefoanele pliabile de tip flip s-au inspirat, din punct de vedere al design-ului, de la clasicele telefoane cu clapeta care faceau furori in urma cu doua decenii. Samsung celebreaza astfel unul dintre cele mai populare modele retro ale sale, Samsung E700, cu o ediție limitata a celui…

- La reuniune și-au anunțat prezența numeroși lideri internaționali, iar anunțurile de noi inalți oficiali care vor merge la Cairo continua sa soseasca, potrivit Reuters. • Președintele Consiliului European, Charles Michel și liderul diplomației UE, Jospe Borrell• Președinți: Abdel Fattah al-Sisi…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak va conveni joi initiative bilaterale cu Belgia, Bulgaria si Serbia vizand combaterea crimei organizate legate de migratia ilegala, a informat biroul sau de la Londra, potrivit Reuters.La un summit al Comunitatii Politice Europene (CPE) la Granada, in Spania, Sunak…

- Echipa Canadei, detinatoarea titlului, va infrunta Finlanda in sferturile de finala ale Cupei Davis, a carei faza eliminatorie are loc la Malaga (Spania) intre 21 si 26 noiembrie, potrivit news.ro.Serbia, condusa din teren de Novak Djokovici, va intalni Marea Britanie. Programul complet al…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, cei doi inalti oficiali au consultari politice, viziteaza impreuna trupele stationate la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu si urmeaza sa se adreseze militarilor luxemburghezi care fac parte din Grupul de lupta NATO din Romania.„Vizita domnului…

- Marea Britanie vrea in cursa spațiala și iși propune lansari in fiecare luna ● Japonia iși amana iarași misiunea selenara ● Și peștii se pot ineca, și o vor face din ce in ce mai des

- Urmatoarea ediție a Platformei de Sprijin pentru R. Moldova va avea loc in perioada 17-18 octombrie la Chișinau. Anunțul a fost facut de ministrul roman al Justiției, Alina Gorghiu, in cadrul unei conferințe de presa comune cu omologul sau moldovean Veronica Mihailov-Moraru.”Va felicit pentru organizarea…