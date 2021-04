Încă o echipă din Liga 1 nu va avea dreptul să joace în cupele europene! Lista FRF Astfel, dintre cele 16 echipe prezente in acest moment pe prima scena a fotblaului romanesc, doar zece au obținut dreptul de participare in competițiile europene pentru noul an, in timp ce alte șase nu și-au depus dosarul. Reaminim ca FC Argeș a fost ultima formație care a primit dispensa pentru obținerea licenței.Intra pe realitateasportiva.net și vezi cum arata lista finala a echipelor din Liga 1 cu drept de participare in Europa pentru sezonul 2021- 2022. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

