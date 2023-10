Încă o dronă din Ucraina a căzut pe teritoriul României Inca o drona a cazut in noaptea de miercuri spre joi pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina. In jurul orei 00.30, Poliția de Frontiera a observat un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona au cazut in zona nelocuita a localitații. La fața locului a fost observat un crater de aproximativ 1,5 metri adancime și 4 m diametru, iar in interior, fibra de carbon fumegand. Autoritațile ucrainene au confirmat caderea unei drone pe teritoriul Romaniei, urmare a atacului din noaptea de 11 spre 12 octombrie. Incidentul s-a produs la kilometrul 95 al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

