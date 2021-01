Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american interimar al justitiei, Jeffrey Rosen, i-a avertizat miercuri pe potentialii teroristi ''interni'' impotriva comiterii de atacuri in perspectiva inaugurarii presedintelui ales Joe Biden, dupa atacul de saptamana trecuta asupra Capitoliului al unor sustinatori ai presedintelui…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca exista o stare de urgența in Washington DC și a ordonat suplimentarea forțelor guvernamentale in Districtul Columbia in vederea ceremoniilor de inaugurare a președintelui Joe Biden, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat. Capitala Statelor Unite se…

- Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a cerut masuri sporite de securitate in jurul ceremoniei de investitura a presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa ce cladirea Capitoliului, sediul Congresului, a fost luata cu asalt saptamana trecuta de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump,…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a acuzat joi pe Donald Trump ca a ''declansat un atac nemilos asupra institutiilor'' democratice americane, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat miercuri incinta Capitoliului, relateaza AFP. ''Ieri a fost in ochii mei una dintre cele mai intunecate…

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- Dolarul a a scazut la cel mai scazut nivel din ultimii trei ani, joi, dupa ce democrații au caștigat controlul Senatului SUA, deschizand calea pentru un stimul fiscal mai mare sub conducerea președintelui ales Joe Biden, relateaza Reuters, informeaza Mediafax. Piețele valutare au fost in mare…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…