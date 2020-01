Încă o dilemă a fost rezolvată de savanți: De ce oamenii îmbătrânesc în mod diferit Oamenii de stiinta sustin ca au reusit sa inteleaga de ce oamenii imbatranesc in mod diferit. In cazul unor oameni, inima ramane puternica si dincolo de varsta de 60 de ani, insa incep sa aiba probleme cu rinichii. Altii pot avea rinichii la fel ca la 30 de ani insa cad victime constant infectiilor. Acum oamenii de stiinta sunt cu un pas mai aproape sa inteleaga de ce procesul de imbatranire variaza atat de mult de la un individ la altul, conform unui material publicat joi de Live Science. Chiar si in cazul unui singur individ, imbatranirea se manifesta in mod diferit de la un tesut sau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

