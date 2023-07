Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a explicat, in exclusivitate la Antena 3 CNN, ca cei 11 batrani bolnavi ascunsi intr-o casa in constructie din Tunari traiau in conditii ce ii puneau in pericol."Noi am fost sesizati de colegii de la Inspectoratul Judetean de Politie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat ca cei 11 batrani care au fost ascunși intr-un imobil din Tunari, aflat in construcție, pentru a nu fi gasiți de autoritați, traiau in condiții in care viața le era pusa intr-un real pericol.

