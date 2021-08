Încă o cruce la Leţcani, pe drumul morţii Victima unui accident care a avut loc vineri a decedat la Spitalul "Sf. Spiridon". Femeia de 40 de ani, implicata in accidentul rutier de la Letcani, din noaptea de joi spre vineri, 5 spre 6 august, a murit la spital. In accident au fost implicate patru victime, printre care si un copil de cinci ani si zece luni, dar si femeia de 40 de ani. Cand au ajuns la fata locului, salvatorii au gasit-o pe femeie incarcerata si inconstienta. Un echipaj medical a transportat-o pe femeie la UPU Sfantul Spiridon, unde medicii au diagnosticat-o cu hemoragie subdurala, fracturi de sinus frontal si maxilar, pneumotorax… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

