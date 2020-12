Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica indoneziana Bio Farma a anuntat marti ca datele preliminare rezultate din studiul clinic pe care il desfasoara asupra vaccinului produs de compania chineza Sinovac releva o eficacitate de pana la 97%, informeaza Reuters și Agerpres.Echipa noastra care conduce studiul clinic a constatat,…

- Teste finale: Pfizer anunta o eficacitate de 95% a vaccinului impotriva COVID-19, dezvoltat cu compania germana BioNTech. Cand intra in producție Compania americana Pfizer a anuntat miercuri ca rezultatele finale ale testelor clinice de faza a treia pentru vaccinul sau impotriva COVID-19, dezvoltat…

- Inca un succes in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat ca vaccinul pe care il produce are o eficiența de 94,5% in prevenirea infectiei cu noul coronavirus.

- Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca produce un raspuns imun atat la adultii tineri, cat si la cei varstnici. Vaccinul este de asteptat sa fie unul dintre primele din industria farmaceutica care poate obtine aprobarea de reglementare, anunța MEDIAFAX.Unul dintre cele mai importante vaccinuri…

- Compania farmaceutica Eli Lilly a solicitat miercuri autoritatii de reglementare in domeniul sanatatii din SUA sa autorizeze in procedura de urgenta monoterapia sa cu anticorpi pentru tratarea Covid-19, intentionand ca solicite luna viitoare o aprobare similara pentru o terapie combinata, cu doua…