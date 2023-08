Încă o companie aeriană are probleme. Ryanair ar fi nevoită să anuleze curse ”în masă” Ryanair s-ar confrunta cu ”anulari in masa” pe aeroportul din Dublin, de luna viitoare, daca operatorul aeroportului va fi obligat sa reduca zborurile zilnice intre ora 11:00 pm si 7 am, pentru a limita zgomotul, a declarat vineri CEO-ul companiei de transport aerian, Michael O’Leary, transmite Reuters. Autoritatii aeroportuare din Dublin (DAA) i s-a acordat miercuri un termen de sase saptamani pentru a reduce numarul de ”zboruri de noapte” in timpul orelor mentionale la 65. DAA a a cerut consiliului local sa suspende ordinul si sa evite intreruperea operatiunilor de transport pentru pasageri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

