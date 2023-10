Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a atacului din Israel, mai multe companii aeriene internaționale au suspendat sau au redus zborurile spre sau dinspre Tel Aviv. Cu puțin timp in urma, o alta companie aeriana a anunțat ca, incepand de astazi, a suspendat zborurile catre și de pe Aeroportul Tel Aviv.

- El Al, compania aeriana israeliana, a confirmat ca va menține operațiunile de zbor duminica, chiar daca mai multe alte companii aeriene au raportat anularea curselor catre și dinspre Tel Aviv in acest weekend, ca urmare a ofensivei militare a Hamas impotriva Israelului. Iata principalele informații…

- Compania israeliana El Al a anuntat ca isi va mentine zborurile duminica, in timp ce o serie de companii aeriene au anuntat anularea zborurilor spre si dinspre Tel Aviv in acest weekend, in urma ofensivei militare a Hamas asupra Israelului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Iata principalele informatii…

- Din cauza unui atac fara precedent al teroriștilor Hamas impotriva Israelului, mai multe companii aeriene și-au anulat simbata zborurile spre Tel Aviv. Lufthansa iși reduce numarul de zboruri catre aceasta țara din cauza atacului de amploare. "Pe fondul situației actuale de securitate din Tel Aviv,…

- Sambata seara, compania aeriana cu tarife reduse, Wizz Air, a anunțat ca a suspendat toate zborurile planificate pentru duminica catre și dinspre Tel Aviv, din cauza situației de criza provocata de atacurile lansate de gruparea Hamas impotriva Israelului. „Ca urmare a situației din Israel, am anulat…

- Majoritatea companiilor aeriene internationale au anulat zeci de zboruri catre Tel Aviv, dupa ce Hamas a lansat un atac surpriza de amploare impotriva Israelului, relateaza Times of Israel. Tarom, in schimb, suplimenteaza zborurile. American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair si Aegan…

- Iulian Strat (48 de ani), fost portar de handbal la Fibrex Piatra Neamț și Dinamo, in anii 1990-2000, e stabilit de aproape 20 de ani cu familia intr-un orașel din apropiere de Tel Aviv. Acum este antrenor cu portarii la lotul de seniori al „Țarii Sfinte”. Contextul conflictului din Israel: Azi-dimineața,…

- Principala companie aeriana a Turkmenistanului a anunțat miercuri ca a suspendat zborurile catre Moscova, invocand preocupari legate de siguranța, dupa atacurile cu drone ucrainene asupra capitalei Rusiei, relateaza Reuters.