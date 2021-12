Stiri pe aceeasi tema

- Chitaristul Brian May, in varsta de 74 de ani, are Covid- 19. Fondatorul formației Queen a fost testat pozitiv, dupa cum anunța Variety, citat de News.ro. Artistul a postat și imaginea cu rezultatul testului, pe contul de Instagram, acolo unde a lasat și un mesaj pentru fani.„Ziua socanta a venit in…

- Confruntat cu un focar de contaminari legat de varianta Omicron, Regatul Unit a inregistrat joi 88.376 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, un record de la inceputul pandemiei, pentru a doua zi consecutiv, relateaza Agerpres.Tara - una dintre cele mai afectate din Europa de COVID -19 cu 146.937 de…

- Printesa Beatrix, fosta regina a Olandei in varsta de 83 de ani, a fost diagnosticata cu Covid-19, a anuntat casa regala. Intr-un comunicat a fost precizat ca Beatrix a fost testata dupa ce a prezentat „simptome usoare de raceala”. Ea a primit recent a treia doza de vaccin anti-Covid-19.…

- DOLIU pe rețelele de socializare: Barbatul botezat „Ion Șmecherul” a decedat, din cauza dependenței de alcool DOLIU pe rețelele de socializare: Barbatul botezat „Ion Șmecherul” a decedat, din cauza dependenței de alcool Anunțul trist a fost facut in urma cu puțin timp ce Iancu Sterp, cel mai mic dintre…

- Jason Momoa a fost testat pozitiv cu Covid-19 in timp ce filma pentru Aquaman și The Lost Kingdom. Acum doua saptamani, actorul american a participat la lansarea producției Dune, la Londra. "Sunt bine", le-a transmis fanilor, prin intermediul Instagram.

- Muzicienii Jon Bon Jovi si Bryan Adams au fost diagnosticati cu Covid-19. Acestia si-au anulat aparitiile publice programate zilele acestea, relateaza News.ro. Bryan Adams urma sa cante sambata seara impreuna cu Christina Aguilera, Mickey Guyton si H.E.R. la gala Rock and Roll Hall of Fame, in semn…

- Tavi Clonda a anunțat ieri seara, 16 octombrie, prin intermediul rețelelor de socializare ca atat el, cat și cele doua fetițe ale sale, au fost testați pozitiv cu coronavirus. Vestea vine dupa ce Gabriela Cristea, soția lui, a anunțat pe 15 octombrie ca e inlocuita in emisiunea sa de la Antena Stars,…

- Theo Rose a fost testata pozitiv cu COVID-19. Artista a facut anunțul in urma cu cateva minute pe rețelele de socializare. Ea a mai fost infectata o data cu coronavirus, in noiembrie anul trecut, iar acum a contractat din nou virusul. In urma cu puțin timp, Theo Rose a anunțat pe una dintre rețelele…