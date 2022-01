Încă o cale de răspândire a coronavirusului: fumul de țigară! Un studiu spaniol arata ca noul coronavirus ar putea fi raspandit pe o raza de 8 metri prin fumul de țigara tradiționala sau electronica. Și astfel terasele și restaurantele ar putea fi locuri cu risc major de contaminare cu noul coronavirus. Este ceea ce sugereaza rezultatele unui studiu al Societații spaniole de pneumologie și chirurgie toracica (SEPAR). Cercetatorii spanioli estimeaza ca fumatorii de țigari clasice sau electronice, care sunt pozitivi la Covid-19 ar putea raspandi virusul pe o raza de 8 metri. Coronavirusul, cu o talie de 100 nm, poate fi transportat prin particule foarte foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

