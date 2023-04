Stiri pe aceeasi tema

- Evacuari in masa, cu mii de oameni, in orașul rus Belgorod: O bomba a fost gasita in apropierea locului exploziei de joiIn jur de 3.000 de persoane din orasul rus Belgorod au fost evacuate sambata dupa ce o bomba a fost gasita in apropierea zonei in care un avion de razboi rusesc a avut o „pierdere…

- Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate, in noaptea de miercuri spre joi, dintr-un bloc de locuinte din municipiul Tarnaveni, dupa ce un apartament situat la etajul al doilea a fost distrus de un incendiu, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures.

- In total, 44 de locatari au fost evacuati din blocul unde a izbucnit incendiul, transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.Potrivit informațiilor existente, incendiul a cuprins tabloul electric aflat la parterul blocului de pe strada Unirii din orasul Gaesti. La fața locului…

- Mai multe alerte antiaeriene ”false” au fost difuzate pe posturi de radio si canale de televiziune rusesti care au fost ”piratate”, au afirmat marti autoritatile, pe fondul temerilor de atacuri ucrainene, relateaza AFP. „Informatii care semnaleaza declansarea unei alerte antiaeriene au fost difuzate…

- Posturi de radio comerciale din mai multe regiuni ale Rusiei au transmis miercuri informatii despre o presupusa alerta aeriana si despre amenintarea cu un atac cu rachete, in urma unui atac al hackerilor asupra serverelor, relateaza TASS.Anunturile de la o serie de posturi de radio comerciale din regiunile…

- Salvatorii ruși au gasit 150 de mii de dolari in numerar sub darimaturile unei cladiri din Turcia, a informat serviciul de presa al Ministerului Situațiilor de Urgența din Rusia. "In timpul operațiunilor de cautare și salvare in timpul inlaturarii molozului dupa cutremurui puternic din Turcia, a fost…

- Masura escortarii aeronavei a fost luata din precautie. Cele doua avioane de vanatoare au interceptat avionul in momentul in care acesta a intrat in spatiul aerian al Greciei, deasupra nordului Macedoniei, a precizat aceeasi sursa pentru AFP. Anterior, acesta fusese escortat la vedere de avioane ale…