Doi elevi ai Liceului Teoretic "Jean Louis Calderon" s-au certat, iar unul s-a ales cu nasul spart. Incidentul a nu s-a desfașurat in incinta unitații de invațamant.

Un accident de circulatie cu urmari grave a avut loc pe o sosea din judetul Timis, nu departe de Timisoara.

- Mai multe persoane, printre care si angajati ai unei firme de paza, au fost implicate, in noaptea de joi spre vineri, la Caracal, intr-un conflict, in urma caruia un copil si trei adulti au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale fara a necesita internare, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului…

- Arad. Incaierarea a avut loc marți, 22 octombrie, intre doi elevi ai Colegiului Național „Vasile Goldișֲ”. In momentul in care a inceput altercația dintre cei doi, un polițist local din cadrul altui serviciu, aflat in misiune in zona, a solicitat intervenția de urgența, la fața locului, a unui echipaj…

- Doua automobile s-au ciocnit astazi, la amiaza, pe DN 59, șoseaua care leaga Timișoara de Deta și granița cu Serbia. Din primele informații. In mașinile implicate in accident se aflau opt persoane. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de urgența, dar și de poliție, iar traficul in zona a…

- Astazi, in jurul orelor 09:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Plopeni, au fost sesizați de catre lucratori din cadrul poliției locale Plopeni, cu privire la faptul ca in incinta unui liceu de pe raza orașului, a avut loc o altercație intre doi elevi. In baza sesizarii, s-au demarat…

- Zeci de elevi au fost goniți cu extinctorul, la un liceu din Timișoara, chiar de directorul unitații de invațamant, intr-o incercare a acestuia de a-i face pe adolescenți sa renunțe la o activitate pe care o aveau in curtea școlii.

- Procurorii au initiat un proces penal privind cazul intoxicației catorva elevi la un liceu privat din Capitala. Se ia in calcul versiunea unei intoxicații alimentare, cat și imbolnavirea virala.