- Autoritațile americane de reglementare au inchis – dupa Silicon Valley Bank – și banca newyorkeza Signature Bank, cunoscuta ca mare creditor pentru industria criptomonedelor. Masura, anunțata de fapt luni dimineața, a fost luata de teama extinderii crizei bancare, a informat presa franceza citand posturile…

- Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis duminica Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancara a SUA, la doua zile dupa ce autoritațile au inchis Silicon Valley Bank (SIVB.O), intr-un colaps care a blocat depozite in valoare de miliarde de dolari,…

- Autoritațile de reglementare din SUA au inchis duminica Signature Bank, cu sediul in New York, o importanta instituție financiara din industria criptomonedelor, in incercarea de a preveni extinderea crizei bancare, scrie CNBC.

- Autoritațile de reglementare americane au inchis duminica Signature Bank din New York, un mare creditor din industria cripto, in incercarea de a preveni raspandirea crizei bancare, informeaza postul american de televiziune CNBC."Anunțam, de asemenea, o excepție similara de risc sistemic pentru Signature…

- Dupa prabușirea Silicon Valley Bank (SVB), vineri, cand nu a mai putut face fața retragerilor de bani din partea deponenților, majoritatea start-up-uri din industria tech, o alta banca din SUA a intrat in faliment! Signature Bank, care era evaluata pe bursa la 4,4 miliarde de dolari și avea active de…

- Silicon Valley Bank se prabuseste in cel mai mare faliment bancar din 2008 incoace. Agentia de presa Thomson Reuters a calculat ca bancile americane au pierdut... The post Silicon Valley Bank se prabuseste in cel mai mare faliment bancar din 2008 incoace. Bancile americane și europene au pierdut zeci…

- O autoritate de reglementare din California a inchis vineri Silicon Valley Bank si a numit Federal Deposit Insurance Corporation drept administrator, actionand rapid pentru a evita agravarea unei crize, potrivit unui comunicat al agentiei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Bursele europene au scazut…

- FIS si-a construit divizia comerciala, care proceseaza tranzactii pentru companii, pe baza achizitiei WorldPay, de 43 de miliarde de dolari, efectuata in urma cu patru ani. Noile startup-uri de tehnologie financiara i-au erodat de atunci cota de piata si i-au redus profitabilitatea. ”Ritmul de intrerupere…