Încă o bancā inteligentă în Târgu Mureș A fost amplasata o noua banca de tip "smart" langa stația de autobuz de la Fortuna. Aceasta poate fi folosita fie pentru a va incarca telefonul, pentru a naviga pe internet sau pur și simplu pentru odihna. Anul viitor vor fi instalate mai multe banci inteligente in diferite locații din oras!

