Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru protectie si inovare financiara din California (DFPI) a anuntat luni ca a inchis First Republic Bank si a ajuns la un acord pentru vanzarea activelor sale catre JPMorgan Chase & Co. si National Association, aceasta fiind a treia mare banca americana care a dat faliment in doua luni.…

- Surse au declarat pentru CNBC ca rezultatul cel mai probabil pentru banca cu probleme este ca Federal Deposit Insurance Corporation sa o ia in administrare. Actiunile First Republic au scazut cu peste 90% in acest an, deoarece investitorii si-au pierdut increderea in banca, dupa ce ale doua banci regionale…

- Bancile centrale ale Statelor Unite, Elvetiei, Angliei, Japoniei, Canadei, precum si Banca Centrala Europeana au anuntat masuri pentru a mentine fluxul de dolari americani in sistemele financiare mondiale, dupa ce falimentul a doua banci americane și s alvarea Credit Suisse au provocat un șoc pe piețele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,51 dolari, sau cu 1,8%, pana la 81,27 dolari pe baril. Contractele de referinta la nivel global au scazut anterior la un minim al sesiunii de 78,34 dolari, cel mai redus nivel atins de la inceputul lunii ianuarie. Contractele futures pentru titeiul…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34%. Componenta bancara a indicelui a scazut cu 5,65%, consemnand cea mai proasta zi din 4 martie 2022, potrivit datelor Eikon, cand a coborat cu 6,66% din cauza avertismentelor ca activele lor ar putea fi afectate de razboiul din Ucraina. DAX al bursei din…

- Autoritațile americane de reglementare au inchis – dupa Silicon Valley Bank – și banca newyorkeza Signature Bank, cunoscuta ca mare creditor pentru industria criptomonedelor. Masura, anunțata de fapt luni dimineața, a fost luata de teama extinderii crizei bancare, a informat presa franceza citand posturile…

- Signature Bank, o banca americana care avea relații puternice cu firmele de criptomonede, a fost inchisa in seara zilei de duminica de autoritațile din SUA, a anunțat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite. Este al doilea faliment bancar din acest weekend, unul in care nervii investitorilor au fost…

- La 31 decembrie 2022, Silicon Valley Bank avea active totale de aproximativ 209 miliarde de dolari si depozite totale de aproximativ 175,4 miliarde de dolari. Sediul principal si toate sucursalele Silicon Valley Bank se vor redeschide pe 13 martie si toti deponentii asigurati vor avea acces deplin la…