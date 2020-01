Stiri pe aceeasi tema

- Free Now, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate detinuta de Daimler si BMW, a primit aviz tehnic permanent ca operator al platformei digitale de transport alternativ din partea Ministerului...

- Compania Free Now, anterior mytaxi, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate detinuta de Daimler si BMW, a anuntat vineri ca a primit aviz tehnic permanent ca operator al platformei digitale de transport alternativ de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

- FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate deținuta de Daimler și BMW, anunța, printr-un comunicat de presa, ca a primit aviz tehnic permanent ca operator al platformei digitale de transport alternativ de la Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale.„Cea…

- CFR SA așteapta pierderi de aproape 155 mil. lei in acest an, de peste trei ori mai mari fata de estimarile din noiembrie CFR SA, compania de stat care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, estimeaza pierderi de 154,75 milioane lei in acest an, ca urmare a scaderii alocatiilor bugetare pentru…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a anuntat ca a finalizat procesul de evaluare si a semnat contractul de finantare in cadrul POIM 2014-2020 pentru Sectiunea 3C, Subsectiunea 3C3 Biharia-Bors, parte a autostrazii Transilvania, proiect evaluat la 193,97 milioane lei, conform…

- Free Now se lanseaza in Romania cu 100.000 de curse gratuite si 50% reducere la platile cu cardul, aceasta urmand sa inlocuiasca aplicatia Clever, care va continua sa functioneze o perioada in paralel cu noua aplicatie, a informat compania intr-un comunicat, conform News.ro.”Free Now, parte…

- Clever, aplicatie de taxi fondata în România si achizitionata de mytaxi (parte a grupului Daimler), va deveni FREE NOW în urmatoarele luni, parte din grupul internațional de mobilitate urbana “NOW”, lansat de Daimler și BMW în luna februarie a acestui an. Transformarea…

- Ministrul Comunicatiilor Alexandru Petrescu a anuntat ca doua dintre platformele de ridesharing prezente în România au obtinut deja avizul necesar pentru a functiona în conformitate cu noua lege a transportului alternativ. Cele doua platforme sunt Uber si Bolt, potrivit unor surse…