Termenul prevazut pentru reluarea zborurilor de catre Blue Air nu va putea fi respectat, anunța, vineri, compania, care este in discuții cu potențiali investitori, creditori și cu Guvernul Romaniei. Blue Air anunța, intr-un comunicat de presa, se afla in prezent in discuții cu potențialii investitori, creditori și Guvernul Romaniei pentru a-și restructura profilul de capital, […]