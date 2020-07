Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata pe Twitter ca va efectua in curand o vizita in Rusia pentru noi convorbiri cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. "Convorbirile pentru construirea increderii, initiate cu presedintele Putin la Fortul Bregancon, continua", a notat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a acceptat o invitatie din partea presedintelui rus, Vladimir Putin, de a efectua o vizita in Rusia, pana la sfarsitul anului, a anuntat presedintia franceza, in urma unei videoconferinte intre cei doi, relateaza AFP.Presedintele rus l-a ”invitat” pe…

- Igor Dodon a declarat ca facilitațile la export pentru produsele moldovenești pe piața rusa vor fi extinse pina la sfirșitul acestui an. Șeful Șeful statului a declarat, in cadrul emisiunii ”Președintele raspunde”, ca la aceasta ințelege a ajuns in cadrul discuțiilor pe care le-a avut la Moscova cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat ministerelor Apararii si de Externe sa angajeze convorbiri cu Damascul pentru ca Moscova sa obtina facilitati si acces maritim suplimentar in Siria, a informat agentia de presa Interfax, citand un ordin prezidential postat vineri pe site-ul oficial al Kremlinului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de euro pentru a face fata impactului economic al noului coronavirus, care a aruncat Europa intr-o recesiune de o amploare istorica, relateaza AFP si DPA."Pentru a…

- Aplicația “StopCOVID”, va intra in testare pe 11 mai, data la care autoritatile franceze vor incepe relaxarea restrictiilor, a anuntat duminica Ministerul pentru Afaceri Digitale.Ministrul pentru Afaceri Digitale, Cedric O, un apropiat la presedintelui Emmanuel Macron, a prezentat aplicatia ca un element…

- Statele producatoare de petrol au ajuns la un acord de reducere a producției, dupa prabușirea prețurilor pe fondul pandemiei. Țițeiul a crescut deja cu 4%, dupa anunțarea ințelegerii Principalele state producatoare de petrol au convenit duminica asupra unei scaderi a productiei in incercarea de a sustine…