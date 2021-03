Prezența enoriașilor la Biserica in noaptea de Inviere inca nu este certa. Așa rezulta din raspunsul arhiepicopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, la intrebarea unui mirean daca face demersuri pentru a putea merge in noaptea de Inviere la biserica. ”Sfantul Sinod va randui ce sa facem si cum sa facem. Noi nu putem sa facem […] The post Inca nu se știe daca vom avea voie la Biserica in noaptea de Inviere first appeared on Suceava News Online .