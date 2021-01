Stiri pe aceeasi tema

- Singurul supravietuitor al tragediei de la ATI Piatra Neamt a iesit, duminica, de la Terapie Intensiva, unde era internat pentru tratament COVID-19, transmite Mediafax. Acesta a fost internat la sectia exterioara Letcani, din Iasi.

- Anunțil a fost facut de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Sase raniti au fost transportati la Spitalul de la Letcani, judetul Iasi, dintre care au mai ramas in viata doar doi pana in acest moment. In urma incendiului zece pacienti aflati in stare grava au murit incendiati, iar mai multe cadre medicale…

- Parchetul General a anuntat, marti, ca au fost dispuse expertize si constatari asupra aparaturii medicale ridicate de la Spitalul din Piatra Neamt, pentru verificarea ipotezei izbucnirii incendiului ca urmare a functionarii defectuoase a acestora.

- Cateva zeci de membri ai Federatiei SANITAS au participat, marti, in fata sediului Guvernului, la un moment de reculegere pentru victimele care si-au pierdut viata in incendiul care a avut loc la spitalul din Piatra Neamt. Reprezentantii Federatiei SANITAS aveau programat pentru marti…

- Astazi, rudele celor decedați in incendiu au fost chemate pentru a li se preleva probe ADN, care vor fi folosite la identificare unora dintre victime. Vlad Voiculescu critica numirile politice in fruntea spitalelor Vorbim despre cercetarea de la fața locului, care continua și astazi, a doua zi dupa…

- Bilanțul deceselor cauzate de incendiul de la Piatra Neamț a crescut, ajungand la 11. Pacientul transportat la spitalul din Pașcani a murit luni dimineața. Este vorba despre un barbat de 69 de ani. Noaptea trecuta au avut loc la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt perchezitii si audieri ale martorilor.…

- Dupa o sedinta de urgenta la MAI terminata tarziu in noapte, Ludovic Orban a facut mai multe precizari despre incendiul de la spitalul din Piatra Neamt. Acesta a mentionat ca medicul grav ranit va fi transportat in Belgia si a insistat sa nu se faca speculatii despre cauzele incendiului pana la finalizarea…

