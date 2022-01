Încă nu s-a ajuns la un consens pentru desemnarea unui nou preşedinte al Italiei Procedura de alegere a noului presedinte al Italiei, care se desfasoara de lunea trecuta in parlamentul de la Roma, s-a accelerat vineri, cand au avut loc doua tururi de scrutin, relateaza AFP. Nici de aceasta data nu s-a intrunit majoritatea pentru vreunul din candidati. Pana acum au avut loc cinci runde de vot, iar urmatoarea este programata in cursul serii. Desi toate partidele parlamentare, cu exceptia Fratelli d'Italia, de extrema dreapta, fac parte din coalitia care sustine guvernul condus de premierul Mario Draghi, nu s-a ajuns la un consens intre stanga, dreapta si Miscarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

