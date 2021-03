Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca miercuri, 3 februarie, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus ca firmele care nu respecta masurile de prevenire a pandemiei sa aiba activitatea suspendata temporar. Premierul a precizat ca aceasta masura a fost luata deoarece amenzile…

- Dan Negru vine cu vești excelente pentru telespectatorii sai. Prezentatorul a facut anunțul care i-a surprins placut pe fanii vedetei. Ce a declarat acesta? Dan Negru, vești bune pentru fanii sai Celebrul prezentator a vorbit despre revenirea sa pe micile ecrane. In curand, fanii vedetei il vor putea…

- Difuzat de Antena 1 și prezentat de Dan Negru, Revelionul Starurilor 2021 a ocupat locul secund in topul audiențelor, in Europa. Prima poziție a fost ocupata de BBC, informeaza paginademedia.ro.„New Year Live”, programul special de la BBC1, a strans in fața televizioarelor 6,1 milioane de telespectatori,…

- Dan Negru a batut din nou recordul cu Revelionul prezentat la Antena 1. Realizatorul susține ca a fost cel mai greu program de Revelion, din cauza restricțiilor Covid-19, dar pentru anul viitor iși dorește sa aiba audiența mare, insa oamenii sa fie liberi sa mearga in piețe sau in alte locuri.…

- Invitat la emisiunea “Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP, Dan Negru, unul dintre cei mai indragiti prezentatori TV din Romania, a divulgat unul din secretele lui Gigi Becali. Vedeta de la Antena 1 a spus tot, spre surprinderea celor din platou. Dan Negru, despre Gigi Becali: “I-a schimbat viata” Despre…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 21-lea an consecutiv, a fost lider incontestabil de audiența pe toate segmentele de public. Minutul de aur al Revelionului Starurilor 2021, de la ora 23:05, a adunat in fața micilor ecrane 3.577.000 de romani din toata țara, Antena…

- Este un realizator TV de succes, directorul postului Antena 3, are o familie minunata si o viata personala discreta. Putini sunt cei care stiu unde traieste, de fapt, Mihai Gadea. Prezentatorul de la “Sinteza Zilei” locuieste intr-un apartament din Bucuresti care arata senzational. Cat a putut sa plateasca…

- A filmat pentru cel de-al 21-lea Revelion la Antena 1, acolo unde este deja regele audientelor in noaptea dintre ani, pentru ca toti telespectatorii il asteapta cu sufletul la gura. Dar ce va face Dan Negru de Craciun?