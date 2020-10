Încă nu ai plătit polița de asigurare medicală? Iată ce penalități riști Compania Naționala de Asigurari in Medicina reamintește persoanelor fizice neangajate, despre obligația de a se asigura in mod individual, achitand prima de asigurare medicala obligatorie in suma fixa. Persoanele care nu au reușit sa o faca in termenul prevazut de lege, pana la data de 31 martie, vor trebui sa achite prima in suma fixa in marime integrala (pentru anul 2020 - 4056 de lei), precum si penalitati de 0,1% din suma primei pentru fiecare zi de intarziere. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intentioneaza sa adopate astazi o masura care sa permita si celor care nu au platit la timp contributii de asigurari sociale sa benficieze de pensie pentru limita de varsta. Practic, le va da posibilitatea sa plateasca retroactiv pentru o perioada de cel mult sase ani. Decizia ar urma sa fie…

- CHIȘINAU, 8 sept- Sputnik. Compania Nationala de Asigurari in Medicina a alocat peste 600 mii de lei din fondul masurilor de profilaxie pentru procurarea celui de-al doilea lot de sase mii de doze de vaccin antirabic. Acesta a ajuns in tara noastra la finele lunii august si se afla la depozitul Agentiei…

- Al doilea lot de 6 mii de doze de vaccin antirabic, in valoare de peste 600 mii lei, din fondul masurilor de profilaxie a fost procurat de Compania Nationala de Asigurari in Medicina (CNAM). Acesta a ajuns in tara noastra la sfarșitul lunii august si a fost receptionat la depozitul national de vaccinuri…

- 362 de milioane de lei este suma necesara pentru a acoperi creșterea salariala pentru aproape 43 de mii de unitati de personal din sistemul medical. Calculele au fost facute de Compania Nationala de Asigurari in Medicina, in contextul deciziei Guvernului care presupune creșterea cu 30%, din 1 septembrie,…

- N. D. Avand in vedere ca sunt și vor fi in continuare cazuri de persoane care, confirmate cu COVID-19, sunt nevoite sa stea in izolare, instituțiile abilitate in domeniu au stabilit și modul in care vor fi eliberate documentele medicale in acest sens. Astfel, potrivit unui comunicat transmis de Casa…

- Politistii ieseni cauta un barbat care a plecat dintr-o unitate medicala și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 17 august a.c., polițiștii ieseni…

- Presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a primit asigurari, joi, ca Bazinul Olimpic din Targu Mures, proiect in valoare de 24,5 milioane de lei finantat prin Compania Nationala de Investitii, ar putea fi functional pana la sfarsitul acestui an. …

- Cheltuielile pentru unele servicii de diagnosticare și terapie a copiilor cu autism vor fi acoperite, in premiera pentru tara noastra, prin polita de asigurare medicala obligatorie. Un contract in valoare de aproape 500 de mii de lei a fost semnat intre Compania Naționala de Asigurari in Medicina si…