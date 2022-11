Încă nouă troleiubuze noi pentru Târgu Jiu Noua troleibuze cu autonomie extinsa vor ajunge la Targu Jiu, incepand din aceasta saptamana pana in luna decembrie, completand lotul prins intr-un proiect cu finanțare europeana, din care fac parte și cele 11 troleibuze care circula deja in municipiu. Cele noua troleibuze cu autonomie extinsa vor putea circula și in afara rețelei electrice, pe trasee spre Romanești, Preajba, Prelungirea Panduri sau Iezureni. „Am cerut societații Transloc suplimentarea traseelor, in așa fel incat sa putem acoperi și acele zone care nu au beneficiat pana acum de aceste servicii. Va reamintesc ca avem in derulare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de canalizare in Ighiu va fi extinsa: Se solicita aviz de mediu pentru proiectul de peste 20 de milioane de lei Rețeaua de canalizare in Ighiu va fi extinsa: Se solicita aviz de mediu pentru proiectul de peste 20 de milioane de lei Se solicita aviz de mediu pentru extinderea rețelei de canalizare…

- Caminul, sala de sport și cladirea in care funcționeaza Colegiul Tehnic „Ion Mincu” intra in reabilitare cu finanțare prin PNRR. Este vorba de un buget de peste 3 milioane de euro. Proiectul prevede lucrari de reabilitare a pereților exteriori, a tamplariei, a planșeurilor de sub poduri, a placii la…

- Reteaua de apa si canalizare din Simleu Silvaniei a fost extinsa si reabilitata in cadrul unui proiect cu finantare europeana, derulat de Compania de Apa Somes SA, in valoare totala de peste 36 milioane de lei, receptia lucrarilor avand loc la finele lunii septembrie, potrivit Agerpres."Contractul de…

- Canotoarea Denisa Tilvescu, originara din Gorj, vine maine la Targu Jiu sa semneze pictura care i-a fost dedicata in cadrul unui festival de arta urbana. Pictura a fost realizata pe un autobuz al Transloc, folosit pentru transportul in comun, la Targu Jiu. Festivitatea la care va participa multipla…

- Administratia locala din Targu Jiu a primit suma de o mie de lei pentru a se ocupa de conservarea si promovarea operelor lui Constantin Brancusi. Primarul orasului, Marcel Romanescu, admite ca de vina pentru aceasta situatie nu este doar ministerul, ci si directorul centrului care se ocupa de conservarea…

- Miercuri este programata inaugurarea Bazinului de inot, acoperit, din municipiul Targu Jiu. Investiția a fost realizata cu banii Companiei Naționale de Investiții, aproximativ 2 milioane de euro, proiect accesat in urma demersurilor municipalitații targujiene. „Trebuie sa vedem care este forma de administrare,…

- INVESTIȚIE de milioane de lei in Alba Iulia: Rețeaua de apa potabila și canalizare menajera pe mai multe strazi va fi extinsa INVESTIȚIE de cateva milioane de lei in Alba Iulia: Rețeaua de apa potabila și canalizare menajera pe mai multe strazi va fi extinsa Municipiul Alba Iulia va beneficia de o investiție…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj cumpara doua imobile pentru a amenaja case de tip familial pentru copii. Acestea vor avea 10-12 locuri. Bugetul alocat pentru achiziție este 2 milioane de lei cu TVA. Instituția așteapta pana pe 22 septembrie oferte din partea…