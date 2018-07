Au trecut mai multe zile de cand a fost declansata procedura de selectie a procurorilor care ar putea prelua sefia DNA, detinuta actualmente interimar de catre Anca Jurma. Desi anuntul oficial privind demararea procedurii fusese facut chiar in ziua in care presedintele Iohannis semnase decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef […] Inca niciun aspirant la sefia DNA. Ce spune ministrul Justitiei is a post from: Ziarul National