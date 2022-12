Încă mai sunt români care iubesc Austria 1. Dupa ce s-a intamplat zilele astea, in Romania mai exista cetațeni care iubesc Austria. Am scris și eu pagini frumoase despre Viena și Salzburg. Nu ești (foarte) prost daca greșești. Prost ești daca nu recunoști ca ai greșit. Daca te vinzi pe bani, nu e bine. Daca te vinzi gratis, ești un papuaș servil. […] The post Inca mai sunt romani care iubesc Austria first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Caramitru crede ca pozitia Austriei cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen reprezinta un adevarat santaj economic și ca profiturile OMV se fac la Petrom, iar cele ale ERSTE la BCR, pe baza consumatorilor romani.Pe parcursul interviului, Libertatea l-a intrebat pe Andrei Caramitru…

- Ministrul Turismului din Romania a calificat ca fiind „de neințeles” atitudinea guvernului de la Viena care se opune aderarii Romaniei la Schengen și ii sfatuiește pe romani sa aleaga alte destinații pentru a schia in detrimentul Austriei. Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a declarat ca numarul…

- Ministrul Turismului din Romania a calificat ca fiind "de neințeles" atitudinea guvernului de la Viena care se opune aderarii Romaniei la Schengen si ii sfatuieste pe romani sa aleaga alte destinatii pentru schiat decat partiile din Austria.

- Subiectul Schengen tensioneaza Romania și lasa un gust amar in multe birouri. Sunt ultimele ore de negocieri, la Guvern e așteptata și o discuție intre premierul Nicolae Ciuca și președintele PSD, Marcel Ciolacu. De altfel, prim-ministrul a anunțat deja: Romania forțeaza un vot maine in privința aderarii…

- Datele Frontex, agentia europeana pentru protectia frontierelor, arata ca migrantii ilegali care ajung in Austria prefera alte rute decat cele prin Romania, scrie News.ro.Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat la postul public de televiziune, ca Viena iși menține opoziția fața…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, a facut de curand o gafa uriașa prin care a facut de ras atat diplomația romana, dar mai ales imaginea Romaniei. Pentru Hurezeanu, declarația off the record este… publica Emil Hurezeanu a dezvaluit recent presei o conversație privata cu președintele Austriei…

- Fostul premier Ludovic Orban, acum președintele partidului Forța Dreptei, a ironizat vizita facuta de președintele Klaus Iohannis in Lituania, susținand ca șeful statului ar fi trebuit sa mearga in Austria, Suedia sau Olanda, țari care și-au exprimat opoziția fața de aderarea Romaniei la Schengen. „Este…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, aflat in vizita oficiala in Austria, a discutat cu autoritatile despre situatia muncitorilor romani. De asemenea, ministrul a salutat decizia Austriei de a plati din nou, integral, alocatiile de stat pentru copiii din Romania ai cetatenilor romani angajati in Austria.…