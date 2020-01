Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip realizat in Iasi arata ca si orasul acesta are farmec mai ales in timpul sarbatorilor de iarna. Clipul intitulat "Heart of Moldova" a fost postat pe contul de YouTube al lui Soryn Soryn si le-a fost dedicat iesenilor de pretutindeni.

- Premierul Ludovic Orban și șeful Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, au batut palma in privința unui proiect extrem de controversat.Mai precis, printr-o Ordonanța de Urgența, Ludovic Orban... Citește AICI despre ce ORDONANȚA de URGENȚA este vorba - Ințelegere intre Ludovic Orban…

- Deschiderea celui mai nou restaurant de top din Iași va fi una de neuitat, ne garanteaza organizatorii. Invitatul special al serii este Lidia Buble care va susține un concert excepțional și va ramane sa se distreze alaturi de invitați de seama toata noaptea. “Salut! Sunt Lidia Buble și pe 20 decembrie…

- Mutari in forța impotriva Serviciului Roman de Informații și a Direcției Generale de Protecție Interna din MAI - fostul serviciu secret „Doi și-un sfert”.Cadrele active parasesc carapacele și se deconspira, din cauza... Citește AICI ce mutari in FORȚA se fac impotriva SRI și „Doi și-un sfert”…

- Bogdan Steriopol, un fost impresar de jucatori și fara expertiza in educație, fin al familiei Reghecampf, a ajuns consilierul Monicai Anisie in Guvernul Orban, dezvaluie Gazeta Sporturilor. "Sunt aici pentru a cladi viitorul copiilor din Romania", iși explica poziția de consilier fostul impresar…

- O veste trista pentru ieseni. S-a stins actorul Petru Ciubotaru. Acesta avea 80 de ani. Petru Ciubotaru a avut o cariera frumoasa, de 55 de ani, si a fost cunoscut in special pentru interpretarea rolului "Chirita". "RIP, maestre Petrica Ciubotaru. O sa-mi fie dor de Chirita matale", a scris Dan Lungu…

- Dezvaluirea care arunca in aer scena politica din Romania! E cutremur in servicii! Klaus Iohannis ar urma sa-i „execute” pe șeful Serviciului Roman de Informații și pe cel al Serviciului de Paza și Protecție.Actualul șef al statului ar fi nevoit sa faca aceste „decapitari” deoarece... Citește…

- Reorganizarea SRI in format regional Incepand cu 1 septembrie 2019, SRI s-a reorganizat in format regional. Se renunța la organizarea judeteana a unitatilor teritoriale, infiintandu-se 11 direcții regionale de informații (DRI) cu competențe legale pe zona mai multor județe, astfel: DRI Moldova Nord,…