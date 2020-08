Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi autoritatile ungare au anuntat noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00. Conditiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de provenienta…

- Romania a fost inclusa pe lista galbena, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile ungare. Cetatenii care calatoresc din tara noastra in Ungaria vor fi testati obligatoriu pentru infectia cu noul coronavirus, la punctul de trecere a frontierei, anunța

- Autoritatile ungare au anuntat duminica noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul acestei tari, masuri care vor intra in vigoare de miercuri, ora 00,00, informeaza Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conditiile de intrare vizeaza clasificarea…

- Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas. Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin…

- Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia, informeaza site-ul greekcitytimes.com. Locurile de campare vor fi deschise…

