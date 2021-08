Încă două săptămâni cu temperaturi caniculare! Perioadele cu vreme caniculara vor continua in urmatoarele doua saptamani, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi redusa in majoritatea regiunilor, si doar local, dupa 19 august, sunt estimate averse, arata prognoza valabila pentru intervalul 9 – 22 august, publicata, ieri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) si preluata de Agerpres. In Muntenia, in zilele de 10, 11 si 12 august, canicula va mai persista in special in sud-vestul si sudul regiunii, astfel ca media temperaturilor maxime va mai scadea usor, la valori de 33 – 34 de grade, iar pentru aceasta perioada sunt prognozate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

