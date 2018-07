Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua persoane care au fost gasite in stare critica in locuinta lor din Amesbury au fost otravite cu Noviciok, agentul neurotoxic cu care au fost otraviti fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, ...

- La patru luni dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia cu Noviciok la Salisbury, doi britanici gasiti sambata in stare critica la circa 15 kilometri de acest oras din sud-vestul Angliei au fost expusi la acelasi agent neurotoxic, a anuntat miercuri politia.

- Cele doua persoane gasite in stare critica in locuinta lor din Amesbury au fost otravite cu Noviciok, neutotoxina cu care au fost otraviti, tot in Marea Britanie, fostul spion rus Seghei Skripal si fiica acestuia, a anuntat Politia metropolitana, scrie BBC. Cuplul, Charlie Rowley, in varsta de 45 de…

- Politia britanica a declarat starea de incident major in orasul Amesbury, unde un barbat si o femeie au ajuns in stare critica la spital dupa ce ar fi fost expusi la o substanta necunoscuta, scrie Reuters.

- Republica Ceha a efectuat anul trecut un experiment cu agentul neurotoxic Noviciok, care a fost folosit pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, a declarat joi seara presedintele ceh Milos Zeman, relateaza dpa. "Cantitatea de otrava produsa…