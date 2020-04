Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 19:10 – Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca 11 pacienti cu COVID-19 au murit. Inca 11 persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 133, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre 3 femei, cu varste…

- Doua persoane au murit in R. Moldova pe parcursul zilei de vineri, 3 aprilie, din cauza infectarii cu COVID-19. Intr-un caz este vorba despre o femeie de 65 de ani, care activa in calitate de medic de urgenta in orasul Soroca. Aceasta suferea si de alte boli, precum hipertensiune, insuficienta cardiaca,…

- (UPDATE 18:49) Inca doua persoane decedat de COVID-19 in Moldova. Anunțul a fost facut de ministra sanatații, Viorica Dumbraveanu. In total, in țara sunt inregistrate opt cazuri de deces.

- Ziarul Unirea Inca 4 persoane au murit din cauza COVID-19 in Romania: Doua femei și doi barbați care aveau și alte comorbiditați. Numarul total al deceselor a ajuns la 90 Inca 4 persoane au murit din cauza COVID-19 in Romania. Este vorba de 2 femei și doi barbați care aveau și alte comorbiditați. Numarul…

- UPDATE 19:40 – Inca trei persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit in Romania, numarul total al celor decedati din aceasta cauza ajungand in prezent la 50, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica. (Agerpres) UPDATE 18:30 -Autoritatile anunta ca a fost inregistrat un nou deces din…

- Ziarul Unirea Coronavirus Romania, INFORMAȚII OFICIALE: 144 de noi infectari cu COVID-19 in țara, 906 infecții in total, 86 de pacienți vindecați. 13 persoane au murit din cauza coronavirusului Coronavirus Romania, INFORMAȚII OFICIALE: 144 de noi infectari cu COVID-19 in țara, 906 infecții in total,…

- Ziarul Unirea Un nou bilanț negru pentru Italia. Numarul deceselor a ajuns la 1.809, dupa ce 368 de persoane au murit in 24 de ore din cauza COVID-19 Un nou bilanț negru pentru Italia. Numarul deceselor a ajuns la 1.809, dupa ce 368 de persoane au murit in 24 de ore din ... Un nou bilanț negru pentru…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…