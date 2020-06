Stiri pe aceeasi tema

- Doi membri ai personalului campaniei electorale a presedintelui american Donald Trump care au participat sambata la un miting au fost depistati ca purtatori de coronavirus, a anuntat luni un purtator de cuvant citat de dpa, potrivit Agerpres. Tim Murtaugh a informat din partea campaniei ca noile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca a cerut autoritatilor sanitare sa incetineasca ritmul depistarii de COVID-19 pentru ca aceasta provoaca o crestere a numarului de cazuri detectate in SUA, tara cea mai lovita din lume de pandemie, transmite France Presse, citata de Agerpres. Fara…

- Sase membri din personalul de campanie al lui Donald Trump au fost testati pozitiv pentru coronavirus chiar inainte de primul miting electoral din Tulsa, Oklahoma. De altfel, organizatorii si Casa Alba au fost...

- Primul miting electoral al președintelui Donald Trump dupa perioada de restricții, care are loc la Tulsa, in Oklahoma, incepe cu stangul: șase membri ai echipei de campanie au fost testați și au aflat ca sunt infectați cu coronavirus, scrie Sky News.Temerile privind siguranța participanților la marele…

- Șase membri ai echipei care a organizat mitingul de campanie a lui Donald Trump se dâmbata din Oklahoma au fost testați pozitiv cu Covid-19, a anunțat echipa de campanie a lui Trump cu câteva ore înainte de începerea primului mare miting organizat într-o sala închisa…

- Noile cazuri de infectare cu coronavirus si spitalizarile au atins niveluri record in mai multe state americane, inclusiv in Florida si Texas, pe masura ce sutn relaxate restrictiile, in timp ce presedintele american Donald Trump intentioneaza sa organizeze un mining electoral in spatiu inchis in Tulsa,…

- Echipa de campanie electorala a presedintelui american Donald Trump a emis joi un comunicat prin care isi declina orice responsabilitate pentru eventuala contaminare cu coronavirus la o adunare a sustinatorilor, informeaza dpa. "Prin participarea la Manifestatie, dv. si oaspetii dv. va asumati voluntar…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…