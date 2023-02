Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cutremure au avut loc in Oltenia, Gorj dupa seismul de 5,7 grade ce a avut loc ieri la ora 15.16. De aseara de la ora 20.00 pana in aceasta dimineata s au inregistrat 20cutremure. Conform specialistilor numarul replicilor ar fi trecut de 50 in doar 15 ore. In ziua de 15.02.2023, 05:28:30 ora…

- „Este o zona in care nu s-au produs cutremure decat foarte rar și cu magnitudini mici”, a declarat directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pamantului marți dupa-amiaza, dupa ce Oltenia a fost zguduita de un cutremur de 5,7 pe Richter. Luni, tot in Oltenia, a fost un cutremur de 5,2…

- Alerta la Guvern, dupa ce au fost 2 CUTREMURE in decurs de 2 zile. Premierul Ciuca a cerut activarea grupei operative la MAI Alerta la Guvern, dupa ce au fost 2 CUTREMURE in decurs de 2 zile. Premierul Ciuca a cerut activarea grupei operative la MAI Dupa cutremurul de 5,7 grade pe scara Richter care…

- Un nous seism a fost resimțit in partea de vest țarii, dupa cutremurul produs ieri, care a avut epicentrul in apropiere de Targu Jiu. Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter a avut loc marți in zona Oltenia, județul Gorj, potrivit Institutului Național de Fizica Pamantului (INFP), insa a…

- In ziua de 14 Februarie 2023 la ora 15:29:53 ora locala a Romaniei s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 5km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 101km SV de Sibiu, 103km NV de Craiova, 133km V de Pitesti, 169km E de Timisoara, 181km…

- Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului, susține ca seismul care a avut loc, luni, in Gorj nu este un lucru neobișnuit. Seismologul spune ca evenimentul seismic din Oltenia nu are legatura nici cu ce se intampla in Turcia, dar nu poate provoca efecte…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs luni in zona județului Gorj, el fiind urmat de patru replici cu magnitudini mai mici (2,1 Richter, 2,4 Richter, 2,8 Richter și 3,4 Richter). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In urma cu puțin timp, in Oltenia, Gorj, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter, la o adancime de 15 km, la 21 de km de Targu Jiu, care a afectat Romania, Serbia și Bulgaria. Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au […]