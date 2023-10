Stiri pe aceeasi tema

- ”Ca urmare a escaladarii conflictului din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv pana la o notificare ulterioara. Wizz Air ii contacteaza direct pe pasagerii afectati, prin e-mail sau SMS, si le ofera optiuni pentru reprogramare sau rambursare, precum si pentru cazare”, a transmis, duminica…

- UPDATE – 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati din Israel, in aceasta noapte, cu doua curse Tarom, anunta ministerul de Externe. Grupurile de pelerini romani care au ramas, deocamdata, la Tel Aviv au primit cazare si asistenta, cu sprijinul autoritatilor israeliene si a Patriarhiei Romane…

- ”Compania TAROM anunta suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucuresti, in aceasta seara – noaptea 7-8 octombrie 2023, cu zborul RO1156 care va opera la ora 00.05 (ora Israel) in data de 08 octombrie 2023”, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a companiei. Pentru achizitionarea biletelor,…

- Aeronavele TAROM pleaca de urgența din Tel Avid, totul sub focurile de racheta lanate de HamasCompania TAROM anunta ca in noaptea de sambata spre duminica va fi operat un zbor suplimentar de la Tel Aviv la Bucuresti.”Compania TAROM anunta suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucuresti,…

- Compania ariana low-cost Wizz Air a transmis sambata ca zborurile sale din Romania spre Israel au fost intoarse din drum și apoi anulate, cu excepția unuia singur, de dimineața, care a apucat sa aterizeze la Tel Aviv. Pasagerii care urmau sa urce in avion pentru zborul de intoarcere au refuzat insa…

- Romania a pierdut miercuri in fața Portugaliei cu 0-3 (19-25, 18-25, 23-25) in primul meci pe care l-a disputat la Campionatul European. Romania a revenit la Campionatul European dupa o pauza de doi ani și a debutat miercuri in Grupa D la Tel Aviv in compania Portugaliei. Turneul final continental…

- Dupa ce Ministerul Transporturilor a sesizat Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din Romania, dupa ce compania a anulat noua curse intr-o zi, din motive tehnice, compania a trimis o declarație, in care susține ca deși a fost nevoita…

- Bucureștiul declara ca a sesizat Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din Romania, dupa ce compania a anulat noua curse intr-o zi, din motive tehnice. Anunțul a fost facut de Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor din Romania,…