- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, Adrian Marinescu, a anuntat ca au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron a coronavirusului, fiind vorba despre doua femei, care au forme usoare de boala, fiind vaccinate complet. Adrian Marinescu…

- Doi dintre cei 46 de romani repatriați pe 30 noiembrie din Africa de Sud au fost confirmați cu varianta Omicron a coronavirusului, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata seara de Ministerul Sanatații.

- Omicron a ajuns și in Romania! Dupa confirmarea primelor cazuri de infectare cu noua tulpina, autoritațile au intrat in alerta. Premierul Nicolae Ciuca a convocat ședința de urgența, duminica, la Guvern, cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate in acest caz.…

- Confirmarea a venit sambata seara. Este vorba despre o femeie de 48 de ani, din județul Brașov, și de un barbat de 59 de ani, din județul Vaslui. Cei doi fusesera aduși din Africa de Sud. Ambele persoane sunt izolate la domiciliu și sunt asimptomatice.

- Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitala, a anunțat joi ca trei suspiciuni de infectare cu Omicron sunt in curs de secvențiere pentru a stabili varianta de coronavirus, intr-o declarație pentru Digi24.Este vorba de trei cazuri diferite de cele ale persoanelor intoarse…

- Doua cazuri de infectare cu Omicron, noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2, au fost depistate in Marea Britanie, a anuntat sambata ministrul sanatatii, Sajid Javid, transmit Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Epidemiologul Octavian Jurma a spus marți seara, ca in noiembrie vom avea o scadere accelerata a numarului de cazuri de Covid și varf de decese. Medicul spune ca daca se respecta regulile, inainte de sarbatori se va ajunge la o rata de infectare mai mica de 1,5 la mie. Octavian Jurma afirma, marti seara,…

- Alte 1587 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 18 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Germania, 3-Italia, 2-Marea Britanie, 1-Bulgaria, 1-Georgia, 1-Olanda, 1-Romania, 1-Rusia, 1-Turcia, 1-Ucraina,