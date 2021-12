Încă două cazuri de infectare cu Omicron, depistate în România. MS: Ambele persoane, vaccinate cu schema completă Informații venite in prima zi a acestei saptamani de la Ministerul Sanatații (MS) indica faptul ca au fost inregistrate inca doua cazuri noi de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, in Romania. Ambele au fost confirmate luni, 20 decembrie, anunța MS. E vorba despre doi oameni din județul Brașov -o femeie și un barbat […] The post Inca doua cazuri de infectare cu Omicron, depistate in Romania. MS: Ambele persoane, vaccinate cu schema completa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 20.12.2021, in Romania. Este vorba despre o femeie in varsta de 65 ani și un barbat de 67 de ani. Ambele persoane sunt din județul Brașov și au istoric de calatorie in Nigeria.Cei doi sunt vaccinați…

- Ministerul Sanatații a raportat, astazi, alte trei cazuri de infectare cu varianta Omicron a Sars-CoV-2. Numarul imbolnavirilor a ajuns, astfel, la 11. „Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 15.12.2021, in Romania. Este vorba despre doua femei in…

- Inca doua cazuri noi cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate miercuri in Romania, anunta Ministerul Sanatatii. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, este vorba despre doua femei in varsta de 41 de ani, respectiv 39 de ani din Bucuresti. Una dintre acestea a calatorit in Marea…

- Medicul Adrian Marinescu, director in cadrul Institutului de Boli Infectioase “Matei Bals” din București, este cel care a anunțat noile cazuri.“Confirmarea s-a facut astazi, acum. Sunt cazuri izolate. Nu sunt persoane care au venit din Africa. Una dintre ele a fost in Marea Britanie, iar cealalta a…

- Un barbat, in varsta de 56 de ani, din Brașov, contact de familie cu pasagera cursei din Africa de Sud, confirmata cu tulpina Omicron, a fost depistat pozitiv cu noua tulpina, informeaza ministerul Sanatatii. Barbatul este izolat la domiciliu, iar starea sa de sanatate este buna. Este vaccinat cu schema…

- Varianta Omicron a ajuns in Romania. Au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu aceasta tulpina. Este vorba despre doi dintre pasagerii repatriați din Africa de Sud. Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul National de Cercetare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat duminica dimineața, 5 decembrie, dupa ce in Romania au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu Omicron , ca veștile bune in acest moment sunt ca „cele doua persoane au simptome minore”, iar „una dintre ele este asimptomatica”. „Nu sunt probleme…

- Ministerul Sanatații a confirmat sambasa seara ca doua persoane, care s-au intors in Romania din Africa de Sud cu zborul special organizat de Tarom, sunt infectate cu varianta Omicron a coronavirusului, potrivit unui comunicat de presa. „Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani din județul…