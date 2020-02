Stiri pe aceeasi tema

- Italia va organiza marti dupa-amiaza o reuniune a ministrilor Sanatatii din tarile vecine peninsulei pentru a stabili ''linii de actiune coumne'' in fata epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat luni Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Franta, Elvetia, Austria,…

- Ministerul Sanatatii din Oman a anuntat luni primele doua cazuri de infectie cu coronavirus, a relatat postul national Oman TV, citat de Reuters.Cele doua femei din Oman diagnosticate au vizitat Iranul, potrivit anuntului care precizeaza ca starea pacientelor este stabila. Kuweit si…

- Ministerul Sanatatii anunta autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani infectati cu coronavirus. MS mai precizeaza Romania ar putea fi expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele…

- Ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache, au anuntat elaborarea unei ordonante de urgenta pentru achizitionarea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania. „Vom elabora aceasta ordonanta de urgenta…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca va initia, impreuna cu Ministerul Sanatatii, un proiect de OUG pentru combaterea si prevenirea unor eventuale cazuri de infectii cu noul coronavirus in tara noastra, potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut duminica, dupa desfasurarea Comitetului National…

- Marcel Vela a anunțat ca va lucra impreuna cu Ministrul Sanatații."Maine va avea loc ședința pregatitoare și vom vrea ca și coinițiatori un proiect de ordonanța de urgența pentru a veni in sprijinul eforturilor facut de catre Ministerul Sanatații in combaterea, prevenirea infecțiilor cu coronavirus.O…

- "Referitor la situatia pacientului cu suspiciune de infectie cu noul Coronavirus de la Bacau. Pacientul a venit dintr-o regiune din China cu putine cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus (128 cazuri), raspandite in 11 localitati. A sosit in tara in urma cu 8 zile. Este foarte putin probabil…

- Ministerul Sanatatii a afirmat luni ca „este foarte putin probabil” ca pacientul din Bacau care va fi adus la Institutul „Matei Bals” sa fie infectat cu noul coronavirus. „Referitor la situatia pacientului cu suspiciune de infectie cu noul Coronavirus de la Bacau. Pacientul a venit dintr-o regiune din…