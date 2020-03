Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 17:30 Astazi dupa amiaza a fost confirmat cel de-al 12-lea caz de infectare cu COVID 19, la un barbat din Bucuresti Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, „este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie, dintr-o zona…

- Ziarul Unirea ALERTA in Romania: Inca doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE, in țara. Bilanțul a ajuns la 11 ALERTA in Romania: Inca doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE, in țara. Bilanțul a ajuns la 11 Autoritatile au anunțat ca au descoperit inca doua cazuri de infecție cu noul coronavirus, COVID-19,…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romana. Este vorba despre o persoana in varsta de 71 de ani din Suceava, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Tot astazi a fost diagnosticat și un tanar care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani din Timișoara.

- România are 5 cazuri de coronavirus, dupa ce înca un caz a fost confirmat astazi. Este vorba despre un tânar care a intrat în contact cu barbatul de 47 de ani din Timișoara, diagnosticat ieri cu coronavirus. Tânarul era deja izolat la domiciliu, pentru…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat cele doua noi cazuri intr-o conferința…

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate oficial in Romania, a anunțat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie din Timiș și un barbat din Maramureș. Ambii au calatorit recent in...

- Inca doua cazuri de coronovirus au fost confirmate, oficial, in Romania. Conform digi24.ro, este vorba despre un barbat din Maramureș și o fmeie din Timișoara. Amandoi s-au intors din Italia. Revenim cu detalii.

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…