- Bilantul victimelor desprinderii duminica a unui bloc urias din Ghetarul Marmolada, cel mai inalt varf al Alpilor italieni, a crescut miercuri de la sapte la noua morti. ”Sunt noua victime confirmae”, anunta intr-o confernta de presa presedintele provinciei autonome Trento (nord) Maurizio Fugatti, potrivit…

- Crește bilanțul tragediei din Alpii Italieni. O a șaptea persoana a fost gasita fara viața dupa ce ieri o uriașa bucata de gheața s-a desprins de la peste 3.000 de metri altitudine, provocand o avalanșa mortala. Trei dintre victime nu au fost inca identificate.

- Șase oameni au murit, noua sunt raniți și 16 sunt dați disparuți in Italia, dupa ce un ghețar din Alpi s-a prabușit. Printre cei disparuți sunt și cetațeni romani, au transmis autoritațile italiene. Patru dintre cele șase victime au fost identificate. Este vorba despre trei cetațeni italieni și un ceh.…

- Șase oameni au murit, noua sunt raniți și 16 sunt dați disparuți in Italia, dupa ce un ghețar din Alpi s-a prabușit. Printre cei disparuți sunt și cetațeni romani. Uriașul bloc de gheața s-a rupt din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioada.

- 41 de persoane si-au pierdut viata dupa prabusirea unui imobil in sud-vestul Iranului, in urma cu peste doua saptamani, au anuntat luni autoritatile locale, citate de Agerpres. Pe 23 mai, imobilul Metropol, in constructie la Abadan, unul din principalele orase din provincia Khuzestan, in sud-vestul…

- Bilantul prabusirii unui imobil in China saptamana trecuta a crescut la 53 de morti dupa ce au fost gasite mai multe corpuri, a anuntat vineri televiziunea de stat CCTV, scrie Agerpres . Cladirea cu opt etaje, care gazduia un hotel, apartamente si un cinematograf, s-a prabusit pe 29 aprilie in orasul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a ironizat miercuri insistenta cu care Moscova sustine ca razboiul impotriva tarii sale merge bine, intrebandu-se cum a putut aproba presedintele rus Vladimir Putin un plan care implica moartea a atator multi rusi, scrie Agerpres . Marți, Vladimir Putin a declarat…