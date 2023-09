Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta anunta luni ca au decolat de pe Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Banciulescu”, inca doua avioane cu destinatia Benghazi, Libia, zona afectata de furtuna mediteraneeana Daniel.

- Primul transport cu ajutoare pentru Libia, unde ruperea a doua baraje a provocat peste 11 mii de victime, a decolat sambata dimineața din Romania. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca Romania va trimite in jur de 75 de tone de ajutoare.

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va propune Guvernului, potrivit legii, acordarea unor ajutoare de urgenta pentru familiile victimelor precum si pentru cei afectati de tragicul eveniment de la Crevedia, jud. Dambovita, pe baza cooperarii interinstitutionale cu Ministerul Sanatatii si Ministerul…

- Romania trimite astazi in Grecia un alt modul specializat de stins incendii de padure, raspunzand astfel solicitarii de sprijin adresata de autoritatile elene. Decizia a fost luata in cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), convocat astazi, in sistem hibrid, de premierul Marcel…

- Pompierii romani, componenti ai modulului national de stingere dislocat in Grecia, se vor deplasa catre insula Rodos, zona puternic afectata de incendii, a anuntat duminica Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- O furtuna violenta a facut prapad, joi, in județul Bistrița-Nasaud. Un pod a fost rupt de vantul puternic care a suflat cu rafale de 90 de km/h. Grinzile podului noii centuri a Becleanului au fost distruse de vantul puternic. Acoperișul unui bloc a fost smuls cu totul și aruncat in strada. Zeci de…