Încă doi suspecți arestați în ancheta privind atacurile din Viena Politia austriaca a arestat înca doi suspecti în ancheta privind atacurile comise la Viena la începutul lunii noiembrie, transmite duminica Agerpres.



Parchetul austriac a precizat ca unul dintre suspecti este un cetatean austriac de origine afgana, al carui ADN a fost descoperit pe arma folosita de jihadistul care a ucis patru oameni pe 2 noiembrie în capitala Austriei.



Procurorii vor solicita instantei plasarea în arest preventiv a acestui suspect, în vârsta de 26 de ani. ''Urme ale ADN-ului acestei persoane au fost gasite pe arma'',… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

