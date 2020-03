Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 168 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate pana in prezent in Romania, a informat luni Grupul de Comunicare Strategica. ‘Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus).…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- UPDATE, ora 18:20 – Șase cazuri noi de coronavirus au fost confirmate, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica. Cinci sunt contacți ai pacienților 59 și 26, iar un barbat de 51 de ani este din Brașov și s-a intors din Italia. Printre noile cazuri este vorba și de un copil de 4 ani, contact al cazului…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate oficial, numarul la nivel național ajungand la 86, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Caz 83 – Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13. 03; Caz 84 – Femeie, 41 ani, din Timișoara,…

- UPDATE, ora 07:49 – Grupul de Comunicare Strategica anunta, vineri dimineata, ca inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in Bucuresti, numarul acestora la nivel national a ajuns la 64. UPDATE, 13 martie 2020 – Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta joi seara inca sapte…

- UPDATE, 13 martie 2020 – Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta joi seara inca sapte cazuri noi de coronavirus, numarul acestora la nivel national ajungand la 59. Este vorba despre un barbat de 53 ani, din Covasna, care a veni din Trentino, Italia, pe data de 8 martie si autoizolat la domiciliu,…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 25 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus .Dintre cei 25 cetateni care au contactat virusul, 5 sunt declarati vindecati si au fost externati.Astazi au fost confirmate 8 cazuri noi de infectare cu COVID 19…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romana. Este vorba despre o persoana in varsta de 71 de ani din Suceava, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Tot astazi a fost diagnosticat și un tanar care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani din Timișoara.