- ZIUA SATULUI… Vara este perioada in care se organizeaza cele mai multe sarbatori ale comunelor. Spectacole de muzica populara, usoara, manele, hore, gratare cu mici si carnati, sarmale, bere si foc de artificii. Cam aceasta este reteta multor astfel de evenimente. Insa v-ati intrebat cum aratau in urma…

- La propunerea primarului Alin Moldoveanu, Consiliul Local al comunei Poiana Campina a aprobat in aceasta seara, in unanimitate, in cadrul unei rectificari bugetare, ca banii alocați pentru spectacolul din 15 august sa fie folosiți pentru lucrari la infrastructura afectata de inundații și viituri. Astfel,…

- Primarii mai multor orașe și comune bacauane s-au declarat ingrijorați dupa ce ieri s-au alocat fonduri de la Guvern pentru localitațile afectate de inundații. Primarul din Slanic Moldova, liberalul Gheorghe Baciu, a declarat pentru Mediafax ca este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Decebal Isachi, primarul orasului sucevean Dolhasca, a anuntat faptul va aloca suma de 80.000 de lei destinata organizarii „Zilelor orasului” pentru repararea drumurilor si a podetelor afectate de inundatii.

- Primarul PNL din Dolhasca, Decebal Isachi, a anunțat ca a hotarat sa renunțe la sarbatorirea Zilelor Orașului și ca banii destinați evenimentului, respectiv 80.000 de lei, sa fie folosiți pentru reabilitarea drumurilor și podețelor avariate de inundații. El susține ca a luat aceasta decizie din cauza…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni la Buzau ca, in sedinta de Guvern de joi, ar putea fi acordate ajutoare pentru localitatile care au fost afectate de inundatii. „Facem o misiune de evaluare, vrem sa vedem ce s-a intamplat, vrem sa vedem de ce au nevoie autoritatile locale, vrem sa vedem situatia…

- Pagubele produse de inundații cu efect imediat asupra vieții și bunurilor materiale ridica problema pregatirii preventive a autoritaților pentru astfel de fenomene. Maramureșul nu a fost ocolit de fenomen și e unul dintre județele cu risc, asta și datorata defrișarilor masive facute pe anumiți versanți.…

- La reteaua de canalizare din localitatea Marga nu se mai lucreaza de doi ani. Nu mai sunt multe de facut, dar constructorul nu are de gand sa finalizeze lucrarea pana ce nu i se achita si ultima factura. Banii pe care Nicolae Beg ii asteapta inca din 2016 ar trebui alocati de Guvern. „Avem o problema…