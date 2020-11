Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri au mai murit doi pacienți transferați de la Neamț la Iași, in urma incendiului care a distrus doua saloane de Terapie Intensiva la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Astfel, in afara de medicul Catalin Denciu, transferat in Belgia cu arsuri grave, doi pacienți din cei șapte…

- Cinci bolnavi de coronavirus de la Terapie Intensiva vor fi transferați, joi, din Capitala la Iași. Doi dintre ei vor fi internați in Spitalul mobil de la Lețcani. Anunțul a fost facut de managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț. „In cursul zilei de astazi (joi-n.r.), alți cinci…

- Unul dintre pacientii transferati la Spitalul Modular de la Letcani in urma incendiului produs la Spitalul Judetean Piatra Neamt a murit astazi dimineata. Directorul Spitalului de Boli Infecțioase din Iasi, Carmen Dorobat a confirmat ca este vorba despre o femeie in varsta de 72 de ani, care avea și…

- Cei șase pacienți transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani din Iași sunt in continuare in stare grava. Medicii spun ca starea de sanatate a acestora nu s-a imbunatațit de la momentul transferului „Starea pacientilor este in continuare grava”, a afirmat managerul…

- Cei sase pacienti transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani sunt in continuare in stare grava, afirma conducerea unitatii medicale iesene, potrivit news.ro. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat marti ca…

- Trei dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt la spitalul suport COVID de la Lețcani sunt in stare critica, a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Unitatea mobila de la Letcani are locuri, dar nu are si personal, asa ca s-a…

- Medicii trag un semnal de alarma asupra unor aspecte ce țin de masurile de protecție sanitara pentru ca numarul infectarilor este pe un trend ascendent. Doar la Iași au fost tratate mii de cazuri de pacienți diagnosticați cu SarsCov2. La Spitalul de Boli Infecțioase am trecut de un prag, de 3.500 de…

- Complexul medical achizitionat prin licitatie cu aproape cinci luni in urma si pus in functiune - ca structura - in incinta Parcului agroindustrial de la Letcani a fost predat ieri spre administrare Spitalului de Boli Infectioase. Presedintele CJ Iasi, alaturi de care s-a aflat un singur consilier judetean…