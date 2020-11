Stiri pe aceeasi tema

- Alți doi pacienți transferați de la Terapia Intensiva din Piatra Neamt la Iasi, in urma incendiului de la secția ATI, au murit la Spitalul de la Letcani, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru.

- Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Targoviste, intrebat daca ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ar fi trebuit sa demisioneze dupa tragedia de la Piatra Neamt, ca nu stie daca cu o luna inainte de alegerile parlamentare demisia unui ministru rezolva o problema care…

- Bilantul tragediei de la Piatra Neamt a ajuns la 11 persoane decedate, dupa ce unul dintre cei șase pacienti transferați la Spitalul din Letcani a murit. Este vorba de o femeie in varsta de 72 de ani, care avea multiple comorbiditați.

- Tragedia petrecuta la Piatra Neamț a marcat o țara intreaga, fiind cel mai dezastruos incendiu din ultimii cinci ani, dupa evenimentul tragic de la Colectiv. Pe langa bilanțul catastrofal al victimelor, autoritațile au aparut, pe rand, cu informații, unele mai grele decat celalalte. Ultima veste trista…

- Senatorul Calin Popescu-Tariceanu sustine ca Guvernul nu poate spune ca nu a stiut ca ceva era in neregula la spitalul din Piatra Neamt si a solicitat demisia premierului Ludovic Orban si a ministrului Sanatatii, Nelu Tataru.

- Alte șapte persoane se afla în stare grava. Printre acestea se numara și un medic cu arsuri extinse. Acesta este cel mai grav bilanț dupa Colectiv. S-a deschis o ancheta penala în urma incendiului. Marius Filip, directorul…

- Un incendiu de proporții a izbucnit la Spitalul Județean din Piatra Neamț, in urma careia zece persoane au decedat. Astfel, in aceste condiții, ministrul Sanatații, Nelu Tataru se afla chiar acum in drum spre locul tragediei.

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, se va deplasa de urgența in aceasta seara la Piatra-Neamț pentru evaluarea situației de la Spitalul Județean, unde zece oameni au murit intr-un incendiu izbucnit la secția ATI, in urma unui incendiului devastator.Din informațiile pe care le deținem pana in prezent un…