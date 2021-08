Încă doi morţi pe şoselele din Dolj Doua persoane si-au pierdut viata in urma a doua accidente produse sambata, pe soselele din judetul Dolj. Primul accident, in urma caruia a decedat un barbat de 51 de ani, a avut loc pe DN 56, in apropiere de Podari. Al doilea, in care a fost ucis un barbat de 60 de ani, care circula pe un scuter, a avut loc la iesire din orasul Segarcea. Potrivit politistilor doljeni, accidentul in urma caruia si-a pierdut viata barbatul de 51 de ani a avut loc in apropiere de comuna Podari. „Ieri seara, politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN 56 a avut loc… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

